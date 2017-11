SOUNDCHECK PLAYLIST: 11/18/2017

Soundcheck is hosted by Aaron Axelsen, every Sunday night 9PM -12AM

Follow on Twitter @soundcheckspins for real song updates + info

9PM

STE LOUSE “Sociopath”

SJOWGREN “Waiting Room” LOCAL – FREMONT

BECK “Colors”

ARCADE FIRE “Creature Comfort”

BASTILLE ” World Gone Mad”

THE TRIMS “The One I Want” LOCAL – SAN JOSE

LCD SOUNDSYSTEM “Tonite”

BLEACHERS “I Miss Those Days”

FRANCIS AND THE LIGHTS “May I Have This Dance” LOCAL – OAKLAND

ALEX LAHEY “Everyday Is The Weekend”

ODESZA “Line of Sight”

MANCHESTER ORCHESTRA “The Moth” LIVE 105 NSSN -NIGHT ONE PLAYER

THE WOMBATS “Lemon To A Knife Fight”

FIREMAID “This Is How I Love” LOCAL – BERKELEY

10 PM

SOFI TUKKER “Best Friend”

NO USE FOR A NAME “Enjoy the Silence” LOCAL – SAN JOSE

WALK THE MOON “Kamikaze”

DANGERMAKER “In A Dream” LOCAL – SAN FRANCISCO

MISSIO “Bottom of the Deep Blue Sea”

THE NATIONAL “Day I Die”

TALKIE “Fuzzy Disco” LOCAL – SAN FRANCISCO

MORGAN SAINT “You”

THE ACADEMIC “Permanent Vacation”

DASHBOARD CONFESSIONAL “We Fight”

JONAH SUN “The Only Brown Panda” LOCAL – SANTA ROSA

ST VINCENT “Los Ageless”

11 PM

HALF THE ANIMAL “Bad Bad Love”

CUT COPY “Black Rainbows”

THE GLORIOUS SONS “Everything Is Alright”

AWAKEN I AM “Black Dream”

SIR SLY “&Run”

CHERRY GLAZERR “Told You I’d Be With The Guys”

I THE MIGHTY “Chaos In Motion” LOCAL – SAN FRANCISCO

LOVELY THE BAND “Broken”

THE FRONT BOTTOMS “Peace Signs”

HOOKWORMS “Negative Space”

THE STORY SO FAR “Out of It” LOCAL – WALNUT CREEK

MANSIONAIR “Astronaut”

GRETTA VAN FLEET “Highway Tune”

MAINLAND “I Found God”

DJANGO DJANGO “Tic Tac Toe”