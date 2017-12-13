LOVELY THE BAND – BROKEN
DAYWAVE – SOMETHING HERE (LOCAL)
BECK – COLORS
MANSIONAIR – ASTRONAUT
SJOWGREN – WAITING ROOM (LOCAL)
THE GLORIOUS SONS – EVERYTHING IS ALRIGHT
DASHBOARD CONFESSIONAL – WE FIGHT
JONAH OF THE SUN – THE ONLY BROWN PANDA (LOCAL)
KIMBRA – TOP OF THE WORLD
THE TRIMS – THE ONE I WANT (LOCAL)
STELOUSE – SOCIOPATH
DREAMWIFE – FIRE
THE NEIGHBOURHOOD – SCARY LOVE
MANCHESTER ORCHESTRA – THE MOTH
I THE MIGHTY – CHAOS IN MOTION (LOCAL)
AMY SHARK – ADORE
THE ACADEMIC – PERMANENT VACATION
NADA SURF – WHERE IS MY MIND
THE SCORE – MIRACLE
TAKIE – FUZZY DISCO (LOCAL)
WATERPARKS – BLONDE
ST VINCENT – LOS AGELESS
NO USE FOR A NAME – ENJOY THE SILENCE (LOCAL)
ARKELLS – KNOCKING AT THE DOOR
THE FAMILY CREST – MIRROR LOVE (LOCAL)
CROOKED COLOURS – COME BACK TO YOU
SYML – WHERE IS MY LOVE
THE STORY SO FAR – OUT OF IT (LOCAL)
MOOSEBLOOD – TALK IN YOUR SLEEP
JAIN – MAKEBA
DREAMERS – PAINKILLERS
BREAKDOWN VALENTINE – PAINKILLERS (LOCAL)
SIR SLY – &RUN
WOMBATS – TURN
DANGERMAKER – IN A DREAM (LOCAL)
WALK THE MOON – KAMIKAZE
DJANGO DJANGO – IN YOUR BEAT
FRANCIS AND THE LIGHTS – MAY I HAVE THIS DANCE (LOCAL)
BLEACHERS – I MISS THOSE DAYS
MAINLAND – I FOUND GOD
TEENAGE WRIST – SWALLOW
CROOKED COLOURS – I HOPE YOU GET IT
ISAAC GRACIE – TERRIFIED
GEOGRAPHER – SO LOW (LOCAL)